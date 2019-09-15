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المؤتمر نت - استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات حول تعديل بعض مواد القانون رقم 33 لسنه 2003 م بشأن النقل البري المعدل بالقانون

البرلمان يستدعي بن حبتور على خلفية مشكلة طلاب جامعة الحديدة

المؤتمرنت -
البرلمان يستدعي بن حبتور على خلفية مشكلة طلاب جامعة الحديدة
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات حول تعديل بعض مواد القانون رقم 33 لسنه 2003 م بشأن النقل البري المعدل بالقانون رقم 14 لسنه 2010 م.

وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس نجيب احمد محمد الورقي الموجه إلى وزير الكهرباء والطاقة حول عقود تشغيل المحطات الحكومية باشراك القطاع الخاص ولماذا لم يتم إنزالها في مناقصة بحسب قانون المناقصات.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استعرض المجلس مشكلة طلاب الطب جامعة الحديدة، وأقر حضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني لبحث الحلول الكفيلة بتمكينهم من الدراسة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاثنين بمشيئة الله تعالى.








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