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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة.

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة على عدة محافظات

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية ، إنه يتوقع هطول الأمطار على المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى تعز جنوباً، وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين , الضالع , البيضاء شبوة , لحج , مأرب وهضبة حضرموت وعلى أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق المحاذية لها .

كما توقع المركز استمرار نشاط الرياح السطحية وبالتالي اضطراب وارتفاع الموج خاصة حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية، مشيراً إلى أن هذه الرياح تعمل على إثارة الأتربة والغبار خاصة على السواحل الجنوبية .

ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار و الاحتماء من العواصف الرعدية .

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من الانزلاقات الصخرية والطينية أثناء وبعد هطول الأمطار على الطرقات في المرتفعات.

كما نبه الصيادين و مرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر، فيما نبه قاطني المناطق الصحراوية من الارتفاع في درجات الحرارة العظمى ودعاهم إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس .








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