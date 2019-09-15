المؤتمرنت -

وزير التخطيط يلتقي مدير مشروع الحوالات النقدية في اليونيسيف

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم مدير مشروع الحوالات النقدية في منظمة اليونيسيف شيرين فاركي.



جرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المتصلة بتعزيز التعاون بين اليمن واليونيسيف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وعبر الوزير الكميم عن شكر حكومة الإنقاذ الوطني لمنظمة اليونيسيف على المشاريع التي تقدمها للشعب اليمني، خاصة حوافز المعلمين والرعاية الاجتماعية .. مؤكدا أهمية استمرارها.



من جهته أكد مدير مشروع الحوالات النقدية في منظمة اليونيسيف حرص المنظمة على مواصلة أنشطتها في اليمن.



وأشار إلى اقتراب موعد صرف الاستحقاقات المالية الخاصة بالرعاية والضمان الاجتماعي.

