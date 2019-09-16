المؤتمرنت -

خسائر في عديد وعتاد المرتزقة بعمليات نوعية

أسفرت عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدو السعودي عن خسائر في عديدهم وعتادهم خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال مصدر عسكري إن عدداً من مرتزقة الجيش السعودي قتلوا وجرحوا بينهم فريق هندسي في كمين محكم قبالة منفذ علب في عسير.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات للمرتزقة شرق جحفان وشرق جبل الدود في جيزان، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى إطلاق صاروخين من نوع زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في حيران بمحافظة حجة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأفاد المصدر بأن خمسة من المرتزقة قتلوا وجرحوا بعمليات قنص جنوب حرض، وسقط قتلى وجرحى من المرتزقة في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم شرق جبل النار.



وأكد المصدر أن الجيش واللجان استعادوا عدة مواقع شرق حيران بعد عملية هجومية واسعة استهدفت مواقع المرتزقة وأسفرت أيضاً عن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



ولفت المصدر إلى المصدر سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة في عمليتي إغارة على مواقعهم جنوب وغرب حرض، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة غرب حيران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأوضح المصدر أن المرتزقة تكبدوا خسائر مادية وبشرية، في عملية إغارة على مواقعهم جنوب حيران.



وبين المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصارعهم وجرح آخرون ودمرت آلية لهم في جبهتي حام وعنبرة بمديرية المتون محافظة الجوف.