المؤتمرنت -

سريع: معامل أرامكو لا تزال في مرمى القصف

حذر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، الشركات والأجانب من التواجد فى معامل مصفاتي بقيق وخريص شرق السعودية، مؤكداً أن تلك المواقع لازالت في مرمى نيران الجيش اليمني واللجان الشعبية.



وأوضح العميد سريع أن عملية توازن الردع الثانية التى استهدفت مصفاتى بقيق وخريص تم تنفيذها بعدد من أنواع الطائرات التي تعمل بمحركات مختلفة وجديدة مابين عادي ونفاث.



وقال “نحذر الشركات والأجانب من التواجد فى المعامل التى نالتها ضرباتنا لأنها لاتزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف فى أي لحظة”.



وأَضاف “نؤكد للنظام السعودي أن يدنا الطولى تستطيع الوصول إلى أي مكان نريد وفى والوقت الذى نحدده وأن عليه أن يراجع حساباته ويوقف عدوانه وحصاره على اليمن”.