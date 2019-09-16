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الامين العام للمؤتمر يدعو المواطنين للتفاعل مع حملة التحصين ضد الكوليرا

تفاعلا مع الحملة الوطنية للتحصين ضد وباء الكوليرا قام الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن ومعه الاستاذ محمد الرويشان مدير مكتب رئيس المؤتمر اليوم بتلقي اللقاح الخاص بالتحصين ضد وباء الكوليرا في مديرية الوحدة بامانة العاصمة .



وعبر الامين العام عن شكره للقائمين على تنفيذ الحملة وخصوصا المتطوعين من الشباب والفتيات الذين يقومون بالنزول الى منازل المواطنين لاعطائهم اللقاحات .



ودعا الاستاذ غازي احمد علي كافة المواطنين للتفاعل مع الحملة والتعاون مع فرق التطعيم وبما يسهم في انجاحها .