المؤتمرنت -

مجلس النواب يستمع إلى رسالة الاتحاد البرلماني الدولي

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.



حيث استمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى رسالة الاتحاد البرلماني الدولي بشأن مزاعم عدد من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج حول بعض الانتهاكات التي تعرضوا لها.



وقدم أعضاء المجلس عددا من الآراء والملاحظات والمقترحات إزاء ذلك .. لافتين إلى جملة من الانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها أعضاء مجلس النواب والشعب اليمني من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وبرعاية أمريكية منذ بداية العدوان.



وأشاروا إلى إنتهاكات وجرائم العدوان والتي يذهب ضحيتها الأطفال والنساء والشيوخ في جرائم حرب مكتملة الأركان، من خلال استهدافه لمنازل المواطنين وصالات الأعراس وأماكن العزاء والأسواق والمدارس والجامعات والمزارع وآبار المياه والطرق والجسور والمنشآت العامة والخاصة.



وفي ضوء نقاشات ومداولات الأعضاء، أقر مجلس النواب الرد على ما جاء في رسالة الاتحاد البرلماني الدولي.



وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

(سبأ)

