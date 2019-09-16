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مؤتمر إب يناقش الاوضاع والمستجدات والتطورات على الساحة الوطنية المؤتمرنت -

مؤتمر إب يناقش الاوضاع والمستجدات والتطورات على الساحة الوطنية

برئاسة المهندس عقيل حزام فـاضـل - عضـو اللجـنـة الدائمة - رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب، عُقـد صباح اليوم اجتماعا موسعا ضم أعضاء قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحـافـظــة ورؤســــاء فـــروع المؤتمــر الشعـبـــي العام بـالمـديـريـات والــدوائــــر.



وكـرس الاجتـمـاع لمـنـاقشــة العـديــد مـن المواضيع والقضايا التنظيمية والسياسية والوقـوف امام آخــر المستجدات والتطورات والاحــداث الجـاريــة علــى المستـــويــين الـوطــنـي والمـحـلـي.

















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