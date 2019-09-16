المؤتمرنت -

مركز نقل الدم يطلق نداء استغاثة للمنظمات الدولية

وجه المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه نداء استغاثة للمنظمات الدولية والأممية والمحلية بتقديم الدعم للمركز وتوفير المحاليل والأدوية الخاصة بالدم.



وناشد المركز في بيان تلك المنظمات بسرعة توفير قرب نقل الدم للمركز وفروعه بالمحافظات نتيجة نفاد تلك القرب والمحاليل، وبما يكفل إنقاذ المرضى والجرحى.



ونبه المركز من كارثة صحية في حال عدم الاستجابة العاجلة بتوفير المحاليل وقرب نقل الدم، ما سينعكس سلبا على المرضى الذين يحتاجون للدم ومشتقاته “أمراض السرطان والثلاسيميا والعمليات الجراحية الكبرى والجرحى من الأطفال والنساء وغيرهم”.