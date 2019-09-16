المؤتمرنت -

خسائر في صفوف المرتزقة بعسير ونجران

قصفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم بصاروخ باليستي تجمعات لمرتزقة العدو السعودي قبالة منفذ علب، بالتزامن مع تدمير آلية وإعطاب رشاش بعسير ونجران.



وأكد مصدر عسكري إصابة الصاروخ الباليستي "زلزال1" هدفه بدقة مخلفا عشرات المرتزقة قتلى وجرحى.



وأشار المصدر إلى أن وحدة القناصة بالجيش اليمني واللجان الشعبية قنصت رشاش عيار 12.7 في مجازة بقطاع عسير ما أدى إلى إعطابه.



وأوضح المصدر أن وحدة الهندسة دمرت آلية عسكرية للمرتزقة بعبوة ناسفة في الحماد بنجران، ما أدى إلى مصرع وإصابة من كان على متنها من المرتزقة.

