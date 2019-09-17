المؤتمرنت -

ألمانيا تمدد قرار تجميد بيع الأسلحة للسعودية

أعلنت ألمانيا أنها ستمدد تعليق صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية التي تقود العدوان على اليمن، والتي سبق وأن مددت من قرار الحظر لغاية 31 مارس.



وقال مصدر في الحكومة الألمانية إن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل ستمدد تعليق صادرات الأسلحة للسعودية وعزا ذلك إلى الحرب في اليمن وتمسك الاشتراكيين الديمقراطيين بموقفهم الرافض لرفع التعليق، وفقاً لرويترز.



واتفق المحافظون الذين تقودهم ميركل مع شركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين على وقف صادرات الأسلحة للدول الضالعة في صراع اليمن، وذلك في إطار صفقة لتشكيل ائتلاف.



والعام الماضي، فرضت الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل قيودًا على مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب دورها في تلك الحرب.



ومنذ مطلع 2018، تعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى، إلى الأخيرة أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، وللسعودية بـ417 مليون يورو.