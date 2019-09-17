المؤتمرنت -

الرويشان : مبادئ ثورة 26 سبتمبر واحدة من عوامل مواجهة العدوان

أكّد عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام/ جلال الرويشان، على أن ديمومة الثورة اليمنية (26 سبتمبر الخالدة) تتمثل في التمسك بأهدافها ومضامينها، واعتبارها برنامج عمل ونهج حياة دائم ومستمر.



مشيراً في حديث اعلامي بمناسبة حلول الذكرى الـ(57) لثورة الـ26 من سبتمبر 1962م، إلى أن الثورة لا تعني الاحتفال بمرور ذلك اليوم الذي أُعلنت فيه وحسب‮ ، ‬وإنما‮ ‬هو‮ ‬تذكير‮ ‬بأهدافها‮ ‬وتوجهاتها‮ ‬التي‮ ‬أعلنت‮ ‬عنها‮ ‬عند‮ ‬قيامها‮.‬



ويرى الرويشان أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م لم تكن استثناءً من هذا المعيار المتمثل في التحرر والاستقلال والسيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية..



وقال رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر والتحالف في حوار نشرته اسبوعبة الميثاق في عددها الاخير : أثبتت الأحداث والتحولات السياسية التي مرت بها اليمن خلال الـ 57 عاماً الماضية ، أن ثورة سبتمبر هي واحدة من الثوابت‮ ‬التي‮ ‬تجمع‮ ‬اليمنيين‮ ‬ولا‮ ‬تفرقهم‮ ‬وتحافظ‮ ‬على‮ ‬كيانهم‮ ‬وكينونتهم‮ ‬في‮ ‬مواجهة‮ ‬الظروف‮ ‬الداخلية‮ ‬والتحديات‮ ‬الخارجية‮.‬



وأضاف : وخلال السنوات الخمس الماضية التي تعرضت اليمن خلالها لعدوان غاشم استهدف الأرض والإنسان ومقومات الحياة ظلت مبادئ وأهداف ثورة سبتمبر الخالدة واحدة من عوامل الصمود ومواجهة العدوان وتعزيز وتماسك الجبهة الداخلية.

