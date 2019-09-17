المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة اللواء باراس

قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، بزيارة للواء خالد أبوبكر باراس مستشار رئاسة الجمهورية في منزله بالعاصمة صنعاء.



حيث اطمأن غازي ومعه الشيخ محمد زيد عمران، ومحمد العميسي المدير العام التنفيدي لقناة اليمن اليوم، وهادي القهالي نائب رئيس الدائرة المالية بالمؤتمر الشعبي العام، على صحة اللواء باراس.



وأشاد الأمين العام بالأدوار النضالية لرئيس الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، الموقع على اتفاق السلم والشراكة، كما أشاد بمواقفه الوطنية في هده الظروف الفارقة التي تمر بها بلادنا، حيث انحاز للشعب اليمني ووقف في الصف المقاوم للعدوان والحصار والرافض للتبعية والاستلاب.



من جانبه ثمن اللواء باراس زيارة الأمين العام، وأشاد بمواقف المؤتمر الشعبي العام وقيادته ممثلة بالشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام.