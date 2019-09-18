المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 6 غارات على صعدة والجوف

شن طيران العدوان السعودي الليلة الماضية 4 غارات على محافظة صعدة وقطاع عسير.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات منازل المواطنين وممتلكاتهم بمديرية باقم الحدودية خلفت أضراراً واسعة فيها.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على الربوعة بقطاع عسير.

وفي محافظة الجوف دمر طيران العدوان السعودي منزلين لمواطنين في منطقة المرة بمديرية برط العنان



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارتين منزلي عامر علي خشمان وعلي محمد بختان في منطقة المرة، ما أدى إلى تدميرها كليا.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استنكر المصدر استمرار العدوان في استهداف العدوان لمنازل المواطنين والأحياء السكنية والأعيان المدنية في ظل صمت دولي مريب.

