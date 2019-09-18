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أخبار
المؤتمر نت - فاز أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

أياكس يضرب ليل بثلاثية في دوري الأبطال

المؤتمرنت -
أياكس يضرب ليل بثلاثية في دوري الأبطال
فاز أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في المباراة التي احتضنها ملعب (يوهان كرويف أرينا).

وجاءت ثلاثية الفريق الهولندي عن طريق كوينسي بروميس في الدقيقة 18 وإدسون ألفاريز دقيقة 50 ونيكولاس تاجليافيكو دقيقة 60.

وبهذه النتيجة يتصدر أياكس، الذي وصل الموسم الماضي لنصف نهائي البطولة ثم خرج على يد توتنهام الإنجليزي، المجموعة بثلاث نقاط ويأتي بعده فالنسيا ثانيا بفارق الأهداف بعد فوزه بهدف على تشيلسي الذي حل حل مع ليل بالمركزين الثالث والرابع دون أي رصيد.








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