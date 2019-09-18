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أخبار
المؤتمر نت - نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية متنوعة استهدفت مرتزقة الجيش السعودي في عدة جبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله أسفرت عن خسائر مادية وبشرية في صفوفهم.

عمليات عسكرية نوعية ضد العدوان ومرتزقته

المؤتمرنت -
عمليات عسكرية نوعية ضد العدوان ومرتزقته
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية متنوعة استهدفت مرتزقة الجيش السعودي في عدة جبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله أسفرت عن خسائر مادية وبشرية في صفوفهم.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان كسروا زحفاً للمرتزقة شرق جحفان في جيزان استمر عدة ساعات ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير منهم بينهم ضابط سوداني .

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة شرق الدود إثر استهدافهم بقذائف مدفعية وتدمير رشاشين عيار 23 .

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة بكمينين لوحدة الهندسة في الأجاشر بنجران، لافتاً إلى إفشال محاولة زحف للمرتزقة قبالة منفذ علب، وكسر زحف آخر في مجازة بعسير ما أدى إلى تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وذكر المصدر أنه تم إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في حيران بمحافظة حجة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، مبيناً أن عمليتي إغارة على مواقع للمرتزقة شرق وجنوب حيران انتهتا بتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

ولفت المصدر إلى قنص خمسة من المرتزقة غرب حرض وغرب جبل النار، وإعطاب مدرعة للمرتزقة غرب حرض.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أنه تم تفجير آلية للمرتزقة في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف ومقتل من عليها.








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