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أخبار
المؤتمر نت - أصيب مواطنان أحدهما طفلة بنيران الغزاة والمرتزقة في محافظتي الحديدة والجوف، في حين شن طيران العدوان السعودي عدة غارات على الجوف وصعدة ما أدى إلى تدمير منازل المواطنين خلال الـ 24 ساعة

تدمير منازل وإصابة مواطنين بنيران مدفعية وصواريخ العدوان

المؤتمرنت -
تدمير منازل وإصابة مواطنين بنيران مدفعية وصواريخ العدوان
أصيب مواطنان أحدهما طفلة بنيران الغزاة والمرتزقة في محافظتي الحديدة والجوف، في حين شن طيران العدوان السعودي عدة غارات على الجوف وصعدة ما أدى إلى تدمير منازل المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني إصابة مواطن بطلق ناري وحدوث أضرار بالغة في المنازل جراء قصف لقوى العدوان بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا بمنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن جرافة عسكرية لقوى العدوان واصلت استحداث تحصينات قتالية في الصحراء شمال كلية الهندسة، واستهدفت قوى العدوان بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة قرى المواطنين في منطقة كيلو 16 بمديرية بيت الفقيه، كما قصفت قرية الكوعي بالدريهمي بأكثر من 17 قذيفة هاون.

وذكر المصدر أن طفلة أصيبت بنيران رشاشات المرتزقة في قرية معيمرة بمديرية المتون، فيما دمر طيران العدوان منزلين في منطقة المرة بمديرية برط العنان بمحافظة الجوف.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية باقم الحدودية ، واستهدف العدوان بقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على الربوعة في عسير.








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