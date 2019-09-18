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المؤتمر نت - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، نتائج المفاضلة والفرز والتوزيع للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي 2019/2020م.

اعلان نتائج المفاضلة على المقاعد المجانية بالجامعات

المؤتمرنت -
اعلان نتائج المفاضلة على المقاعد المجانية بالجامعات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، نتائج المفاضلة والفرز والتوزيع للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي 2019/2020م.

وأوضحت اللجنة الرئاسية للمقاعد المجانية بوزارة التعليم العالي أن آلية التصحيح تمت بشكل إلكتروني وعملية المفاضلة والفرز والتوزيع تمت بشكل آلي بناءً على نتائج إمتحانات الكفاءة وفقاً لمعايير عادلة وشفافة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأشارت إلى انه تم توزيع المقاعد على جميع الفئات بما يتوافق مع الموارد المتاحة لها وبما يتناسب مع معدلات الطلاب والنتائج التي حققوها في إمتحانات الكفاءة.

وفي بيان لها دعت اللجنة الطلاب الدخول إلى حساباتهم في بوابة المقاعد المجانية على الرابط http://mohesr.gov.ye/result.aspx وبموجب البيانات التي سجلوا بها، للقيام بعملية التأكيد والموافقة على المقاعد التي حصلوا عليها أو تقديم تظلم خلال فترة أقصاها اليوم الأربعاء.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبهت أنه سيتم حرمان أي طالب من الفائزين بالمفاضلة من المقعد الذي حصل عليه إذا لم يؤكد أو يتظلم خلال فترة الإعلان.. مبينة أنه سيتم إغلاق بوابة المقاعد المجانية بعد هذا التاريخ، ولن يتم النظر في أي طلب أو أي تظلم بعد هذا التاريخ.








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