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المؤتمر نت - تقدم منتخب اليمن للناشئين بثلاثة اهداف على منتخب بوتان في مستهل التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا 2020

تقدم منتخب اليمن للناشين 1/10على بوتان في تصفيات كأس آسيا ( محدّث)

المؤتمرنت -
تقدم منتخب اليمن للناشين 1/10على بوتان في تصفيات كأس آسيا ( محدّث)
تقدم منتخب اليمن للناشئين بثلاثة اهداف على منتخب بوتان في مستهل التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا 2020 في العاصمة القطرية الدوحة

وتقدم المنتخب اليمني بثلاثة اهداف في الربع الساعة الاولى من وقت المباراة التي تقام حاليا عصر اليوم الاربعاء على الملعب المغطى لأكاديمية اسباير.

ويخوض منتخب اليمن الوطني للناشئين تحت 16 عاماً، أولى مواجهاته في التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا للناشيين 2020، حيث بمواجهة منتخب بوتان في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة والتي تضم أيضاً منتخبات قطر وبنغلادش.

وأكد مدرب المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، محمد النفيعي الحرص على الظهور المشرف في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، رغم قصر فترة إعداد المنتخب جراء الظروف الراهنة.

وقال النفيعي في مؤتمر صحفي عقد بالدوحة امس قبيل مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب بوتان غدا في مستهل مشاركة الأحمر الصغير ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، ” هذا المنتخب يعول عليه كثيرا في أن يكون نواة للمنتخبات اليمنية


ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني (من المجموعات ال 11)، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.

وقلص منتخب بوتان النتيجة بهدف في مرمى منتخب اليمن ، قبل ان يسارع منتخب اليمن بتسجيل رابع الاهداف في مرمى منتخب بوتان قبل نهاية الشوط الاول

وبدأ منتخب اليمن في مستهل الشوط الثاني تسجيل الهدفبن الخامس والسادس في مرمى منتخب بوتان ليرفع النتيجة الى 6 مقابل 1

وسجل منتخب اليمن الهدف رقم 7 ثم الهدف رقم 8 والهدف رقم 9 ، ثم الهدف رقم 10 في مرمى منتخب بوتان


.....( يتبع)








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