المؤتمرنت -

مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.



وفي الجلسة استمع المجلس إلى رد القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي، على السؤال الموجه له من عضو المجلس الدكتور علي محمد صالح الزنم، بشأن توقف إنشاء مشروع صندوق دعم محافظة إب عاصمة السياحية للجمهورية اليمنية.



حيث عبر القائم بأعمال وزير السياحة عن الشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب على اهتمامهم ومتابعتهم لقطاع السياحة لما يمثله من أهمية باعتباره من القطاعات الواعدة.. مؤكدا حرص الوزارة على متابعة هذا الموضوع بالإضافة إلى صندوق الترويج السياحي ودوره في تنشيط السياحة.



ولفت العليي إلى التأثير المباشر للعدوان والحصار على النشاط السياحي بكافة محافظات الجمهورية وكذا تأثيره المباشر على السياحة الوافدة.



وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أكد نواب الشعب على أهمية تفعيل النشاط السياحي بكافة المحافظات الجمهورية والدفع بموضوع جعل إب عاصمة سياحية لليمن ومنطقة جذب للسياح ومتنفساً طبيعياً لما تمتاز به من طبيعة خلابة بالإضافة إلى المناطق والمواقع والمعالم الأثرية التي يزخر بها اليمن.



وشدد نواب الشعب في نقاشاتهم، على ضرورة الاهتمام بالمناطق السياحية والمواقع والمعالم الأثرية بعموم محافظات الجمهورية وتسخير موارد صندوق الترويج السياحي لتطوير النشاط السياحي بإعتبار اليمن متحفاً مفتوحاً.



وأكدوا أهمية تقديم وزرة السياحة تقريراً مفصلاً عن نشاط وعائدات صندوق الترويج السياحي ودوره في تطوير النشاط السياحي في الجمهورية اليمنية خلال الأربع السنوات الماضية وكل ما يتعلق بالنشاط السياحي.



وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله الأحد القادم بمشيئة الله تعالى.