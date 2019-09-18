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أخبار
المؤتمر نت - 35 ائتلافا ومنظمة عربية تطالب بفتح مطار صنعاء

53 إئتلافا ومنظمة حقوقية من 13 دولة عربية تطالب بفتح مطار صنعاء

المؤتمرنت -
53 إئتلافا ومنظمة حقوقية من 13 دولة عربية تطالب بفتح مطار صنعاء
اعتبر 53 إئتلافاً ومنظمة حقوقية من 13 دولة عربية، إستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، إخلالا خطيرا بحقوق المدنيين ومنها الحق في الحياة، علاوة على معاناة المرضى المحتاجين للعلاج بالخارج.

وطالبت الإئتلافات والمنظمات الحقوقية في رسالة سلمها رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية علي الديلمي وعدد من ممثلي الإئتلافات والمنظمات اليوم لمكتب المبعوث الأممي في اليمن، المجتمع الدولي بسرعة فتح مطار صنعاء باعتبار ذلك ضرورة إنسانية وواجب تجاه الشعب اليمني .

وتضمنت الرسالة شرحا لمعاناة اليمنيين جراء إستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، والتي تمس حرية التنقل والحق في الصحة وغيرها من الحقوق، وتضاعف أرقام الضحايا بفعل أمراض خطيرة ” القلب والسرطان والكبد وأمراض مزمنة ومستعصية أخرى “.

وأشارت الرسالة إلى أن الكثير من العالقين في الخارج، ومنهم الطلاب المبتعثين يصعب عودتهم، بفعل استمرار إغلاق مطار صنعاء .. لافتة إلى أن من غامر منهم بالسفر عبر مطارات أخرى يواجه صعوبات كبيرة وقد يتعرض للاختطاف والإخفاء القسري أو التعذيب، كما حدث في حالات كثيرة رصدتها المنظمات المحلية باليمن.

وتطرقت إلى توقف رجال الاعمال عن السفر والحراك الاقتصادي نتيجة إستمرار إغلاق مطار صنعاء .. مبينة أن بعض التجار الذين غامروا بالسفر عبر مطار عدن أو سيئون تعرضوا لاختطاف حيث جرى رصد بعض الحالات.

ودعت الرسالة الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرارات وإجراءات صارمة تلزم التحالف بقيادة السعودية فتح مطار صنعاء دون تأخير، كي لا تزداد أعداد الضحايا كل يوم.

المنظمات الموقعة:

1-منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية.

2- التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(وتضم 22 منظمة من المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس).

3- تحالف منظمات حقوق الإنسان في العراق (وتضم 54 منظمة).

4- الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 منظمة).

5- الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(ويضم 10 منظمات من 10 بلدان عربية).

6- الجمعية المغربية للنساء التقدميات.

7- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

8- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

9- مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن.

10- التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني.

11- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس/فلسطين

12- المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات/سويسرا

13- معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان.

14- مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان.

15- منتدى البحرين لحقوق الإنسان.

16- الجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي.

17- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية/ السويد.

18- التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام.

19- منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.

20- هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/موريتانيا.

21- اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني.

22- جمعية النساء العربيات/الأردن.

23- جمعية منتدى عمّان لحقوق الإنسان/الأردن.

24- اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس.

25- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

26- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين.

27- الجمعية الموريتانية لترقية حقوق الإنسان.

28- التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام.

29- الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان.

30- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان.

31- الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان/العراق.

32- منظمة إنسان لحقوق الإنسان/لبنان.

33- الاتحاد العام لأطفال اليمن.

34- نقابة المحامين اليمنيين.

35- اتحاد الإعلاميين اليمنيين.

36- المنظمة الوطنية لمناهضة العنف والإرهاب/اليمن.

37- المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن.

38- منظمة جسر الإنسانية للإستجابة/اليمن.

39- منظمة الموئل للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن.

40- مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن.

41- منظمة مروج للدفاع عن حقوق الإنسان/اليمن.

42- منظمة عدالة لحقوق الإنسان/اليمن.

43- التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام.

44- مركز عين الإنساني للحقوق والتنمية/اليمن.

45- المركز القانوني للحقوق والتنمية/اليمن.

46- مؤسسة مسار للثقافة الحقوقية/اليمن.

47- الجمعية الطبية والتعليمية للخدمات الإنسانية/ اليمن.

48- منظمة دار السلام

49- مركز تونس لحريات الصحافه

50- لجنة النهضة الديمقراطيه في تونس

51 – اللجنة الأردنيه لحقوق الانسان

52- المدرسة الديمقراطيه

53- ملتقى الأواصر للتحاور FED(منظمة حقوقيه موريتانية) .*سبأنت








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