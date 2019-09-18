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أخبار
المؤتمر نت - كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع تفاصيل جديدة لعملية توازع الردع الثانية التي استهدفت منشآت نفطية سعودية.

تحذيرهام للامارات .. الكشف عن تفاصيل استهداف منشئات ارامكو

المؤتمرنت -
تحذيرهام للامارات .. الكشف عن تفاصيل استهداف منشئات ارامكو
كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع تفاصيل جديدة لعملية توازع الردع الثانية التي استهدفت منشآت نفطية سعودية.

وأوضح متحدث القوات المسلحة في مؤتمر صحفي اليوم أن العملية نفذتها عددا من أنواع الطائرات المسيرة منها طائرات يكشف عنها لأول مرة .. مبينا أن هذه الطائرات تعمل بمحركات نفاثة وعادية انطلقت من ثلاث نقاط أساسية بحسب المدى والمسار ومن جهات مختلفة بحسب مكان الهدف.

وأشار إلى أن النقطة الأولى, انطلقت منها طائرات من نوع قاصف من الجيل الثالث والتي تصل إلى مديات بعيدة نكشف عنها لأول مرة وقد استخدمت من قبل، والنقطة الثانية انطلقت منها طائرات صماد 3 والتي يبلغ مداها ما بين 1500- 1700 كيلو والنقطة الثالثة انطلقت منها طائرات ذات محركات نفاثة وقد تم استخدامها من قبل وسيتم الكشف عنها لاحقا.

وذكر العميد سريع أن هذه الطائرات لها رؤوس انشطارية تحمل أربع قنابل دقيقة في الإصابة تستطيع بأنواعها التخفي والمناورة وتستطيع إصابة الهدف من عدة زوايا.

وقال” سبق العملية عملية تخطيط وتجهيز على أعلى المستويات وبأساليب عملياتية متقدمة ومتطورة بحيث تم الموازنة بين الطائرات ذات المحركات النفاثة والعادية وذات المدى الأكبر والمتوسط بحيث تصل إلى أهدافها في وقت واحد”.. مبينا أنه تم استخدام طائرات أخرى للتمويه والتشويش على العدو لتتمكن الطائرات الأساسية من الوصول إلى الهدف.

وحسبما اوردته وكالة الانباءالييمنية (سبأ) فقد أكد أن الهدف من طائرات التمويه إشغال الدفاعات الجوية المعادية وإيهامها بأنها هي الهدف.. مبينا أن القوات المسلحة تحتفظ بالتفاصيل الكاملة للعملية وستكشف عن كل التفاصيل في الوقت المناسب.

وأضاف” اليوم نعلن ولأول مرة أن لدينا عشرات الأهداف ضمن بنك أهدافنا في الإمارات منها في أبوظبي ودبي وقد تتعرض للإستهداف في لحظة”.

ومضى بالقول” هذا التحذير خذوه على محمل الجد أكثر من أي وقت مضى, فنحن اليوم أكثر تصميمياً على تنفيذ عمليات واسعة ونوعية لوقف هذا العدوان، دماء اليمنيين غالية ولن تذهب هدرا وأطفالنا لن يموتوا بسبب حصاركم سنفعل كل ما بوسعنا في القوات المسلحة من أجل إنهاء معاناة شعبنا”.








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