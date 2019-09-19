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أخبار
المؤتمر نت - فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ريال مدريد بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يذل ريال مدريد بثلاثية

المؤتمرنت -
باريس سان جيرمان يذل ريال مدريد بثلاثية
فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ريال مدريد بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز أنخيل دي ماريا هدفين متتاليين "للأمراء" في الدقيقتين (14، و33)، بينما تكفل زميله المدافع البلجيكي، توماس مونيير، بتسجيل الهدف الثالث عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "بارك دي برانس - Parc des Princes"، في العاصمة باريس.

وحصد باريس سان جيرمان بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الأولى (A)، بفارق نقطتين عن فريقي كلوب بروج البلجيكي وضيفه غلطة سراي التركي، اللذين تعادلا فيما بينهما (1-1)، في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما تذيل ريال مدريد قائمة المجموعة من دون رصيد.








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