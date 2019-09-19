المؤتمرنت -

خسائر فادحة في صفوف العدوان ومرتزقته بعمليات نوعية

تكبد الجيش السعودي ومرتزقته خسائر في العديد والعتاد بعمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم، كما تم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال مصدر عسكري إن عدداً من الجنود السعوديين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون إثر استهدافهم بصاروخين من نوع “زلزال1” وعدد من القذائف في معسكر حمية السعودي في جيزان.



وأضاف المصدر أنه تم إطلاق صاروخين من طراز “زلزال1” وعدد من القذائف على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته شرق الدود، وبرج الدود ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار إلى كسر زحف للمرتزقة شرق الدود ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم وفرار آخرين، ومصرع جندي سعودي بعملية قنص شرق الخوبة.



وأوضح المصدر أن وحدة المدفعية دكت تجمعات وتحصينات ومرابض مدفعية مرتزقة الجيش السعودي شرق جحفان وشرق الدود، وقبالة جبل قيس محققة إصابات مباشرة، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأطلقت القوة الصاروخية صاروخين من نوع “زلزال1” على مواقع للمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوفهم، وقتل وجرح عدد من المرتزقة في تفجير استهدفهم قبالة المنفذ.



ولفت المصدر العسكري إلى إفشال محاولة زحف للمرتزقة قبالة منفذ علب من مسارين واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية، كما تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في طخية.



وذكر المصدر أن تم كسر زحف للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان في الربوعة كان مسنوداً بالطيران، مبيناً أن الطيران استهدف مرتزقته الفارين بعد انكسار زحفهم مخلفاً عدداً من القتلى بينهم قيادات.



وفي محافظة الجوف، لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون باستهداف تجمعاتهم بعدد من القذائف في منطقة حام بمديرية المتون، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في تفجير استهدفهم أثناء محاولتهم التسلل في المنطقة نفسها.



وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية لقوى العدوان في الوازعية بمحافظة تعز.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر بأنه تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في حيران بمحافظة حجة، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم جنوب وغرب حرض.

