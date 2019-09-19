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أخبار
المؤتمر نت - أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفلتان، بنيران حرس الحدود السعودي والمرتزقة في محافظتي صعدة والحديدة، وشن طيران العدوان غارات على صعدة وحج

طيران العدوان يشن 6 غارات على صعدة وحجة

المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 6 غارات على صعدة وحجة
أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفلتان، بنيران حرس الحدود السعودي والمرتزقة في محافظتي صعدة والحديدة، وشن طيران العدوان غارات على صعدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان استمرت في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، حيث استهدفت بقذيفة هاون منزل مواطن في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ما أدى إلى إصابة طفلتين بجروح إحداهما خطيرة.

وأفاد المصدر بأن الغزاة والمرتزقة استهدفوا بالرشاشات المتوسطة أماكن متفرقة من منطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية في إحدى المزارع بالمنطقة نفسها.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح في محافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان غارتين على معسكر كهلان، وغارتين على منازل المواطنين في مديرية باقم.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارتين مديرية حرض في محافظة حجة.








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