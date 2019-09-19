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المؤتمر نت - دعا وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس ، الأمم المتحدة، إلى سرعة التدخل لإطلاق سفن المشتقات النفطية والغاز، للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة

وزير النفط : تحالف العدوان يحتجز11 سفينة نفطية

المؤتمرنت -
وزير النفط : تحالف العدوان يحتجز11 سفينة نفطية
دعا وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس ، الأمم المتحدة، إلى سرعة التدخل لإطلاق سفن المشتقات النفطية والغاز، للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للشعب اليمني.

وأكد الوزير دارس، في لقائه الخميس، الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقف واضح إزاء العقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب اليمني من قبل دول العدوان.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت الوزير إلى أن استمرار تحالف العدوان في احتجاز هذه السفن يؤثر على مختلف القطاعات الحيوية والمواطنين كون هذه المواد مرتبطة ارتباط مباشر بمعيشتهم اليومية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الكارثية جراء احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية والغاز، حيث بلغت السفن المحتجزة 11 سفينة نفطية وثلاث سفن غاز منزلي بالرغم من حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة وتم تفتيشها في جيبوتي ما أدى إلى حدوث أزمة في هذه المواد.

وأشار اللقاء إلى انعكاس احتجاز سفن النفط والغاز حيث أصبحت المستشفيات ومشاريع المياه والصرف الصحي والمؤسسات الخدمية مهددة بالتوقف عن العمل جراء عدم توفر المشتقات النفطية.








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