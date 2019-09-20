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المؤتمر نت - استهدفت القوة الصاروخية ووحدة المدفعية بالجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي، وانكسرت زحوفات ومحاولات

قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة

المؤتمرنت -
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة
استهدفت القوة الصاروخية ووحدة المدفعية بالجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي، وانكسرت زحوفات ومحاولات تسلل في عدة جبهات ما أدى إلى خسائر في صفوف وآليات المرتزقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخين من نوع زلزال 1 على مواقع وتجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير وسقوط قتلى في صفوفهم.

ولفت المصدر إلى إفشال محاولة زحف للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان قبالة منفذ علب ووقوع خسائر في صفوفهم، كما تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في مجازة ولاذوا بالفرار.

وأكد المصدر كسر زحف للمرتزقة قباله أبواب الحديد استمر 6 ساعات ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم وفرار من تبقى ووحدة الهندسة ضاعفت قتلاهم وجرحاهم، وإعطاب آلية للمرتزقة في مجازة ومصرع وجرح من عليها .

وأوضح المصدر أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة شرق الدود في جيزان وإصابات مباشرة في صفوفهم ، وتفجير آلية محملة بالمرتزقة في صحراء الأجاشر بنجران ومصرع وإصابة من عليها .

وأشار المصدر إلى إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في حيران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير آلية محملة بـ12 مرتزقاً جنوب حيران ومصرع وجرح من عليها.

وذكر المصدر أن خمسة من المرتزقة قتلوا وجرحوا بعمليات قنص جنوب حرض، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة باستهداف مدفعي شمال شرق جبل النار.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قوله : إن عدداً من المرتزقة سقطوا بين قتيل وجريح إثر تفجير استهدفهم في جبهة وقز بمديرية المصلوب محافظة الجوف، وتم إفشال عملية تسلل للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان في جبهة مريس بمحافظة الضالع.








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