المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 14 غارة على 5 محافظات

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على 5 محافظات يمنية واستمرت قوى العدوان في خرق اتفاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر أمني أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة الجبانة بمديرية الحالي في مدينة الحديدة في تصعيد خطير وخرق لاتفاق وقف إطلاق النار واستهدف قصف مدفعي لقوى العدوان منطقة 7 يوليو بالمدينة.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات سيارة لأحد المواطنين في منطقة آل عقاب بمديرية سحار محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة العطن بمديرية بكيل المير في محافظة حجة وغارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وفي محافظة عمران استهدف طيران العدوان السعودي اليوم شبكة اتصالات في مديرية عيال سريح ، ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي بمحافظة عمران قوله أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على شبكة الاتصالات في جبل ضين بمديرية عيال سريح

