المؤتمرنت -

دعوة عربية للتجاوب مع مبادرة إنهاء الحرب في اليمن

دعا الأمناء العامون للمؤتمرات العربية الثلاثة (المؤتمر القومي العربي،المؤتمر القومي، المؤتمر العام للأحزاب العربية) كل الحكومات والجهات المعنية بالحرب المستمرة على اليمن منذ أكثر من أربع سنوات ونصف إلى التجاوب مع مبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن، مهدي المشاط، بوقف كل الهجمات الجوية والصاروخية، وذلك من خلال وقف قصف المدن والحواضر اليمنية، وإنهاء الحصار الجائر، وإفساح المجال لحوار يمني – يمني يفضي إلى حل سياسي شامل يعيد الأمن والاستقرار إلى اليمن ويضمن وحدته الوطنية .



كما دعو في بلاغ صحافى - تلقى المؤتمرنت نسخة منه- إلى الاستجابة لدعوة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله بوقف الحرب، وجاءت دعوة المؤتمرات العربية الثلاثة بعد التداول بين الأمين العام للمؤتمر القومي العربي أ. مجدي المعصراوي (مصر)، والمنسق العام للمؤتمر القومي – الإسلامي أ. خالد السفياني (المغرب)، والأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية أ. قاسم صالح (لبنان)



وبشأن الانقسام في الساحة الفلسطينية ، اكدت المؤتمرات العربية مجددا على ان إزالة الانقسام الحالي ضرورة لا بد منها لانقاذ المشروع الوطني الفلسطيني من الضياع، ولمواجهة كل المؤامرات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، لا سيّما في صفقة القرن ومخرجاتها، والاستفادة القصوى من الظروف الراهنة التي يتعاظم فيها مأزق الكيان الصهيوني وتتحول موازين القوى لصالح قوى المقاومة في الأمّة.



ودعت المؤتمرات الثلاث، التي تضم ممثلين عن معظم ألوان الطيف السياسي والحزبي في الامة، الأطراف المعنية إلى تفعيل هذه المبادرة الوحدوية التي تغلب المصلحة الوطنية العليا على اي اعتبار آخر.



كما دعا الأمناء العامون أعضاء المؤتمرات الثلاثة في كل الأقطار العربية والمهجر إلى السعي من خلال مواقعهم الحزبية والنقابية والثقافية والإعلامية إلى دعم مبادرتي وقف الحرب في اليمن وإنهاء الانقسام في فلسطين.

