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بتكليف من رئيس المؤتمر ...قيادات مؤتمر تطمئن على صحة القيادي طه احمد علي

بتكليف من رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس قامت الاخت أحلام البريهي عضو اللجنة العامة والاستاذ هادي القهالي نائب رئيس الدائرة المالية والاستاذ فاهم الفضلي سكرتير الهيئة الوزارية بزيارة للاخ الاستاذ طه أحمد علي القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام والذي يرقد حاليا في العناية المركزة حيث اطمئنوا على صحته ونقلوا له تحيات رئيس المؤتمر وتمنياته له بالشفاء العاجل .



من جانبه عبر الاستاذ طه احمد علي عن شكره لرئيس المؤتمر الشيخ صادق أمين ابوراس على اهتمامه ومتابعة وضعه الصحي مشيرا الى ان ذلك ليس بجديد عليه حيث يولي قيادات المؤتمر جل اهتمامه .