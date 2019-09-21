المؤتمرنت -

مانشستر سيتي يسحق واتفورد بالثمانية

سحق حامل اللقب مانشستر سيتي، ضيفه واتفورد بثمانية أهداف نظيفة، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، في سادس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفاجأ مانشستر سيتي الضيوف بهدف سريع سجله لاعبه الإسباني، دافيد سيلفا، في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية.



وضاعف زميله المهاجم الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، النتيجة من ضربة جزاء، في الدقيقة السابعة، ليصبح أول لاعب يسجل في المباراة الست الأولى في "البريمير ليغ".



وعزز الجزائري، رياض محرز، تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث، عند الدقيقة 12.



وأضاف اللاعب البرتغالي، برناردو سيلفا، الهدف الرابع، بعد ثلاث دقائق فقط.



وسجل المدافع الأرجنتيني، نيكولاس أوتاميندي، الهدف الخامس بحلول الدقيقة 18.



وعاد برناردو سيلفا وأحرز هدفين آخرين، في الدقيقتين (48 و60)، ليوقع على أول "هاتريك" له في 187 مباراة، في إنجلترا وفرنسا والبرتغال.



واختتم البلجيكي، كيفين دي بروين، مهرجان الأهداف بتسجيله الثامن لفريقه، في الدقيقة 85 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد".



واستعاد مانشستر سيتي، حامل اللقب، بذلك توازنه بعد الهزيمة المفاجئة التي مني بها في الجولة الماضية أمام نوريتش سيتي (1-2)، وارتقى إلى مركز الوصافة، برصيد 13 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطتين بينه وبين ليفربول الذي يحل ضيفا على تشيلسي، غدا الأحد.



بينما يتذيل واتفورد ترتيب البريمير ليغ برصيد نقطتين فقط.