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المؤتمر نت - يخوض المنتخب الوطني للناشئين عصر غد مباراة مصيرية أمام منتخب بنغلادش على ملعب قبة أسباير بالدوحة، في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا للناشئين 2020م

غدا منتخب الناشئين يخوض مباراة مصيرية أمام بنغلادش للتأهل لنهائيات آسيا

المؤتمرنت -
غدا منتخب الناشئين يخوض مباراة مصيرية أمام بنغلادش للتأهل لنهائيات آسيا
يخوض المنتخب الوطني للناشئين عصر غد مباراة مصيرية أمام منتخب بنغلادش على ملعب قبة أسباير بالدوحة، في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا للناشئين 2020م.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة وهو متصدرا لمجموعته الخامسة بفارق الأهداف، حيث يمتلك أربع نقاط وتسعة أهداف صافية بفوز على بوتان بعشرة أهداف مقابل هدف وتعادل أمام قطر (1/1) .

ويسعى منتخب الناشئين لحسم تأهله بالفوز حتى لا يدخل في حسابات معقدة كون مباراة المنتخبين القطري والبوتاني ستتبع مباراة منتخبنا وسيسعى فيها العنابي للفوز بأكبر قدر من الأهداف لخطف بطاقة التأهل، لامتلاكه أربع نقاط وهدفين صافيين وفوز على بنغلادش بهدفين وتعادل أمام منتخبنا 1/1.

واستكمل المنتخب الوطني اليوم تحضيراته للمباراة، بتدريب قصير على ملعب أسباير، ركّز فيه المدرب المنتخب محمد النفيعي ومساعده المدرب محمد حسن البعداني على بعض الجمل التكتيكة.

يذكر أن نظام التصفيات، ينص على تأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني من المجموعات الـ11، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حال حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.








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