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ابوراس يعزي القيادي المؤتمري سالم العولقي بوفاة شقيقه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ سالم العولقي، نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، بوفاة شقيقه علي، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى مساء اليوم وهو في ريعان شبابه.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه وباسم كل قيادات وقواعد وكوادر واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام عن عظيم مواساته لأسرة الفقيد بهذا المصاب الجلل ،سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون