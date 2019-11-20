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نائب رئيس المؤتمر يعزي سالم العولقي بوفاة شقيقه

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ سالم العولقي، نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، بوفاة شقيقه علي، الذي وافاه الأجل وهو في ريعان شبابه..



وأعرب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام في البرقية عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وأهله، وكافة آل العولقي، بهذا المصاب.



سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".