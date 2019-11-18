المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي آل شايع وآل البوني

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، عدداً من برقيات التعازي، حيث بعث برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ أحمد ناصر محمد شايع، عضو مجلس النواب، عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنها فسيح جنانه.. وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.



كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية عزاء مماثلة إلى القيادي المؤتمري الشيخ خالد محمد البوني، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، بوفاة والدته الفاضلة.



واعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة للشيخ خالد البوني وإخوانه، وبقية أفراد الأسرة، بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.. سائلاً المولى القدير أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

