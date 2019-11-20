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الامين العام وقيادات مؤتمرية يشاركون في تشييع جثمان شقيق سالم العولقي

شارك الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن ومعه عدد من رؤساء ونواب رؤساء دوائر الامانة وقيادات مؤتمرية في تشييع جثمان الشاب علي العولقي شقيق القيادي المؤتمري الاستاذ سالم العولقي نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر الشعبي العام .



وقدم الامين العام وقيادات المؤتمر تعازيهم ومواساتهم الى الاستاذ سالم العولقي بوفاة شقيقه الذي انتقل الى جوار ربه وهو في ريعان شبابه ،سائلين الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه واسرته الصبر والسلوان .