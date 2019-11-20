المؤتمرنت -

الامانة العامة للمؤتمر تعقد اجتماعا لها برئاسة الاستاذ غازي أحمد علي

عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام صباح اليوم الاثنين في العاصمة صنعاء اجتماعا لها برئاسة الامين العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن .



وناقشت الامانة العامة اخر المستجدات على الساحة الوطنية والسياسية مؤكدة ان المؤتمر سيظل في طليعة القوى المقاومة للعدوان الغاشم والحصار الظالم ورافضا لكل المشاريع والمؤامرات التي تستهدف تمزيق اليمن ووحدته وتنتهك سيادته واستقلالية قراره الوطني .



كما وقفت الامانة العامة على اخر القضايا والموضوعات المتصلة بالعمل التنظيمي حيث اشار الامين العام الى انه تم تشكيل اللجنة السياسية من قبل رئيس المؤتمر مؤخرا بالاضافة الى اللجنة الإعلامية وهو ما يأتي في اطار السعي لتنشيط وتطوير العمل السياسي والاعلامي والتنظيمي للمؤتمر وفق رؤى وافكار جديدة تستوعب المتغيرات التي نعيشها .



واستمعت الامانة العامة الى تقارير خاصة بمستوى الانجاز لدوائر الامانة العامة وقطاعاتها في ضوء مقررات الاجتماع الماضي حيث شدد الاجتماع على اهمية ان تنفذ الدوائر المتخصصة مهامها وفقا للقرارات المتخذة من قبل الامانة العامة .



كما شدد الاجتماع على ايلاء قضية التدريب والتأهيل لكوادر وقيادات المؤتمر اهمية خاصة من خلال تنشيط دور معهد الميثاق ليقوم بدوره في هذا الجانب .



هذا وكانت الامانة العامة استمعت الى محضر اجتماعها السابق واقرته .