المؤتمرنت -

استمرار قوى العدوان بخرق اتفاق استوكهولم

واصلت قوى العدوان استهداف مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة ضمن خروقات أتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان قصفت بعدد من قذائف المدفعية باتجاه مثلث العدين وشمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة.



وأشار المصدر إلى ان قصفاً مدفعياً لقوى العدوان استهدف قريتي الشجن والجربة في مديرية الدريهمي المحاصرة ؛فيما حلق طيران العدوان في أجواء المديريات الجنوبية بالمحافظة .



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة طخية بمديرية مجز في محافظة صعدة ، فيما تعرضت قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

