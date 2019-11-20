المؤتمرنت -

الهياشي يرأس اجتماعا لتفعيل نشاط دائرة المنظمات

رأس الشيخ سيف عبدالولي الهياشي، القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية، وبحضورالدكتور محمد عبدالواسع شجاع الدين نائب رئيس الدائرة والأستاذ عارف المعمري مستشار قطاع المنظمات الجماهيرية وعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني، وأعضاء لجنة إعداد رؤية المنظمات الجماهيرية، رأس إجتماعا للجنة المكلفة من الامانة العامة مساء امس الاحد خصص لمناقشة الأراء والأفكار والقضايا التي من شأنها النهوض بعمل ونشاط دائرة المنظمات الجماهيرية.



وأكد الاجتماع على أهمية تفعيل دور دائرة المنظمات الجماهيرية خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية بما يسهم في تعزيز العمل التنظيمي والمجتمعي وزيادة فاعلية عملية الإتصال والتواصل في أوساط المجتمع .



‬وكان الشيخ سيف عبدالولي الهياشي، القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية، اوضح أن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أعدت خطة لتفعيل العمل التنظيمي،



مشيرا في حوار نشرته اسبوعية (الميثاق) إلى أن قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية وفي اطار تنفيذها لهذه الخطة تعتزم تعزيز عمليات الاتصال والتواصل مع قيادات العمل الجماهيري بمنظمات المجتمع المدني من خلال اللقاءات والاجتماعات، وكذلك مسئولي المنظمات الجماهيرية بالفروع والمحافظات والجامعات للاطلاع على الأوضاع والعمل على معالجة القضايا والمشاكل وفقاً لما هو متاح وبما يعزز من الصمود ضد العدوان والجبهة الداخلية.



واكد الهياشي على حيوية المجتمع المدني في الوقت الراهن وفاعليته كما كان سابقاً في مختلف المراحل والظروف رغم تأثيرات العدوان السافر على الوطن أرضاً وإنساناً والذي أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا القطاع الحيوي والمهم، ودوره خلال الحرب كان متميزاً في الوقوف ضد تحالف العدوان من‮ ‬خلال‮ ‬مختلف‮ ‬الفعاليات‮ ‬الوطنية‬وكذلك‮ ‬الرصد‮ ‬والتوثيق‮ ‬لانتهاكات‮ ‬العدوان‮.‬

