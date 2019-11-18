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المؤتمر نت - بعث الامين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام، الاستاذ ياسر العواضي، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ سالم العولقي، نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب بالامانة

العواضي يعزي سالم العولقي بوفاة شقيقه

المؤتمرنت -
العواضي يعزي سالم العولقي بوفاة شقيقه
بعث الامين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام، الاستاذ ياسر العواضي، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ سالم العولقي، نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، بوفاة شقيقه علي، الذي وافاه الأجل وهو في ريعان شبابه..

وفي البرقية عبّر الامين العام المساعد عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وأهله، وكافة آل العولقي، بهذا المصاب، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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