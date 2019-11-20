المؤتمرنت -

الحديدة.. تسجيل 1500 حالة إشتباه بحمى الضنك

كشف تقرير طبي عن ألف و 556 حالة إشتباه بحمى الضنك سُجلت بمديرية الجراحي محافظة الحديدة.



وأكد التقرير ان نتائج الفحص السريع أظهرت 114 حالة إيجابي و116 حالة سلبي فيما سيتم إرسال عدة عينات إلى المختبر المركزي واستكمال فحص البقية.



وأشار التقرير إلى أن الفرق الطبية الثابتة في المستشفى والمتنقلة في القرى ومناطق المديرية قدمت خدماتها الطبية والعلاجية الأخرى لعدد 714 حالة.



بدوره اشار مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء الدكتور خالد المنتصر إلى انه تم تمديد عمل الفرق الطبية التابعة لمحافظة صنعاء المشاركة فيحملة مواجهة وباء حمى الضنك والملاريا بالجراحي إلى يوم للمساهمة في تخفيف الضغط الذي تواجهه فرق الإستجابة الطارئة بمحافظة الحديدة نتيجة انتشار الوباء.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المنتصر تأكيده استعداد المكتب إرسال الفرق الطبية والأدوية والمحاليل في حال طلب منه ذلك.



الجدير بالذكر ان الفرق الطبية التابعة لمكاتب الصحة بمحافظة صنعاء قدمت خدمات علاجية لأكثر من ألفين و 269 حالة خلال الأربعة الأيام الماضية في إطار حملة مواجهة الوباء.