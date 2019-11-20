المؤتمرنت -

الامين العام يرأس اجتماعا للجنة الاعلامية للمؤتمر

رأس الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن اجتماعا للجنة الاعلامية للمؤتمر الشعبي العام صباح اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور جمال الخولاني عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر بامانة العاصمة.



وناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بتطوير الاداء الإعلامي حسب مقررات اللجنة في اجتماعاتها السابقة وتوجيهات قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام.



ووجه الامين العام للمؤتمر وسائل الاعلام المؤتمرية بالاستعداد للاحتفاء بالعيد الوطني الثاني والخمسين للاستقلال وطرد المحتل البريطاني الثلاثين من نوفمبر، مشيرا الى ان هذه الذكرى تأتي في وقت يتعرض فيه الوطن لمحاولة احتلال جديدة من قبل القوى الخارجية التي تحتل بعض اجزاء من تراب وطننا الغالي.



وناقش الاجتماع الكيفية التي يجب ان يتم بها مواكبة الاحتفالات والفعاليات الخاصة بعيد الاستقلال.



هذا وكان الاجتماع استمع الى محضر الاجتماع السابق واقره.