المؤتمرنت -

استمرار خرق اتفاق الحديدة واستهداف صعدة

استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف المديريات الحدودية بمحافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان استهدفت بكثافة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة قرية الشعب بمديرية حيس، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في منطقة كيلو 16.



وأكد المصدر وقوع أضرار كبيرة في منازل المواطنين جراء قصف مدفعي للغزاة والخونة على مدينة الدريهمي المحاصرة.



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.