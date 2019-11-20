المؤتمرنت -

شرف يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة انتشار الأوبئة

أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، على ضرورة تكثيف جهود الجهات الدولية والمنظمات غير الحكومية لمواجهة انتشار الأوبئة، خاصة وباء حمى الضنك والكوليرا وغيرها والتي تعد نتيجة طبيعة لتداعيات الكارثة الإنسانية للعدوان والحصار.



وأشار الوزير شرف، في لقائه اليوم الثلاثاء، نائب الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية لدى اليمن فيليب سميث، إلى أهمية التنسيق بين منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية بما يضمن وصول المساعدات لكافة المتضررين .. لافتا إلى أهمية تكثيف جهود الوقاية من الإصابة من الأوبئة في جميع المناطق المعرضة للإصابة جراء استمرار العدوان والحصار.



من جانبه أوضح نائب الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية، أن مكافحة الأوبئة والوقاية منها يعتبر أولوية في عمل المنظمة .. مؤكدا سعي المنظمة لتعزيز التعاون مع المراكز والمؤسسات الصحية في اليمن.



وناقش اللقاء إمكانية تعاون منظمة الصحة العالمية في استقدم بعض الشحنات العاجلة ذات الاحتياج الطارئ والنوعي للعمليات الجراحية بالداخل والتي تحتاجها العديد من المرافق الصحية في ظل استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي والحصار المتعمد الذي تفرضه دول العدوان السعودي الاماراتي.