الخميس, 21-نوفمبر-2019 الساعة: 04:08 ص - آخر تحديث: 01:17 ص (17: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
التحالف‮ ‬بين‮ ‬المؤتمر‮ ‬وأنصار‮ ‬الله‮ ‬هل‮ ‬أصبح‮ ‬قادراً‮ ‬على‮ ‬الحياة‮ ‬والفعل
يحيى علي نوري
أبورأس والراعي مسيرة نضال وتضحية
د. على محمد الزنم
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام منافسه السنغافوري 1-2 اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين

المنتخب الوطني يخسر من نظيره السنغافوري

المؤتمرنت -
المنتخب الوطني يخسر من نظيره السنغافوري
خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره السنغافوري بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة لنهائيات كأسي العالم وآسيا.

وشهد مطلع الشوط الأول إضاعة فرصتين للمنتخب الوطني الأولى لعمر الداحي والثانية لأحمد السروري، قبل أن تسجل سنغافورة الهدف الأول عبر إحسان فاندي، مستفيدا من ركلة ركنية استقبلها على الطائر لتلج شباك الحارس سالم عوض في الدقيقة 19.

وحاول المنتخب تعديل الكفة رغم إتاحة الفرص السانحة للتسجيل أخطرها تسديدة مفيد جمال أخرجها الحارس بصعوبة عند الدقيقة 31، ليعتمد المنتخب السنغافوري على إغلاق المساحات والهجمات المرتدة، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني تحديدا عند الدقيقة 52، أضاف المنتخب السنغافوري الهدف الثاني عن طريق لاعبه محمد حافظ، قبل أن يقلص لاعب المنتخب الوطني ناصر محمدوه النتيجة بإحرازه هدفا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

بهذه الخسارة تراجع المنتخب للمركز الرابع بخمس نقاط، في حين أرتقى المنتخب السنغافوري للمركز الثالث بسبع نقاط.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: متظاهرو البصرة يحاصرون مواقع نفطية
علوم وتقنية: خلل في "أندرويد" يتيح التجسس على المستخدمين
رياضة: تصنيف منتخبات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"
فنون ومنوعات: أسترالي ينجو بأعجوبة من الهلاك
اقتصاد: الدولار في ارتفاع
اقتصاد: التوترات بين الصين وأمريكا تحفز مكاسب الذهب
اقتصاد: تواصل فعاليات معرض رواد أعمال شو بصنعاء
رياضة: هدف الخزري يمنح تونس الفوز على غينيا
محافظات: صنعاء.. إتلاف 812 كرتونا من بفك"حار نار"
اقتصاد: النفط يواصل خسائره
أخبار: استمرار خرق استوكهولم وقصف مديريات بصعدة
أخبار: منظمة تقول أنها تترصد 28 مرضاً وبائياً باليمن
عربي ودولي: مصرع 15 شخصا جراء انفجار في الصين
أخبار: غازي يرأس اجتماعا للجنة الاعلامية للمؤتمر
أخبار: قصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة
رياضة: العراق يتعادل مع البحرين في تصفيات مونديال قطر
علوم وتقنية: خلل أمني خطير في "واتساب"
أخبار: شرف يؤكد على تكثيف الجهود لمواجهة الأوبئة
اقتصاد: رئيس الوزراء يفتتح معرض (رواد اعمال شو)
أخبار: 12 مليون طفل يمني بحاجة لمساعدات
رياضة: سامي نعاش: المباراة مهمة وسنلعب للفوز
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: استمرار خرق اتفاق الحديدة واستهداف صعدة
رياضة: اليوم.. منتخب اليمن يواجه نظيره السنغافوري
أخبار: الامانة العامة تعقد اجتماعا لها برئاسة غازي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019