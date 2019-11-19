المؤتمرنت -

المنتخب الوطني يخسر من نظيره السنغافوري

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره السنغافوري بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة لنهائيات كأسي العالم وآسيا.



وشهد مطلع الشوط الأول إضاعة فرصتين للمنتخب الوطني الأولى لعمر الداحي والثانية لأحمد السروري، قبل أن تسجل سنغافورة الهدف الأول عبر إحسان فاندي، مستفيدا من ركلة ركنية استقبلها على الطائر لتلج شباك الحارس سالم عوض في الدقيقة 19.



وحاول المنتخب تعديل الكفة رغم إتاحة الفرص السانحة للتسجيل أخطرها تسديدة مفيد جمال أخرجها الحارس بصعوبة عند الدقيقة 31، ليعتمد المنتخب السنغافوري على إغلاق المساحات والهجمات المرتدة، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.



وفي الشوط الثاني تحديدا عند الدقيقة 52، أضاف المنتخب السنغافوري الهدف الثاني عن طريق لاعبه محمد حافظ، قبل أن يقلص لاعب المنتخب الوطني ناصر محمدوه النتيجة بإحرازه هدفا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.



بهذه الخسارة تراجع المنتخب للمركز الرابع بخمس نقاط، في حين أرتقى المنتخب السنغافوري للمركز الثالث بسبع نقاط.