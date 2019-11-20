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المؤتمر نت - منظمة تقول أنها تترصد 28 مرضاً وبائياً في اليمن

الصحة العالمية تقول أنها تترصد الكترونياً (28) مرضاً وبائياً في اليمن

المؤتمرنت -
الصحة العالمية تقول أنها تترصد الكترونياً (28) مرضاً وبائياً في اليمن
كشفت منظمة الصحة العالمية عن وجود 1991 موقع ترصد وتبليغ الكتروني عن 28 مرضا وبائيا فتاكا في اليمن، مشيرة إلى أنها تلقت أكثر من 78 ألف بلاغ عن أمراض في اليمن، منذ مطلع العام 2019.

وقالت المنظمة الأممية "في بيئة محفوفة بالتحديات التشغيلية والأمنية، يعتبر توسيع نطاق النظام الإلكتروني للإنذار المبكر للأمراض في اليمن انجازا هاما، حيث يهدف لاكتشاف الأمراض الوبائية والتبليغ عنها والاستجابة لمواجهتها سريعاً".

وفي بيان لها اوضحت: "على الرغم من الصراع الدائر في اليمن تستمر منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع البنك الدولي من خلال مشروع الصحة والتغذية الطارئ بتجديد وتوسيع نطاق النظام وتحويل جميع أنظمة الترصد الروتينية إلى إلكترونية".

وجاء في البيان: "يتم توسيع نطاق النظام من خلال إضافة مواقع ترصد جديدة كل عام لتغطية المزيد من المناطق حول اليمن وحماية الناس من تفشي الأمراض التي قد تؤدي الى الوفاة".

ولفت البيان إلى أنه "يوجد حالياً ألف و991 موقع ترصد يعمل على الرصد والتبليغ إلكترونيا عن 28 مرضا وبائيا فتاكا مثل الكوليرا وحمى الضنك والنزفية الفيروسية والحصبة والسعال الديكي وشلل الأطفال".

وذكر البيان أنه يعد نطاق هذا التوسع كبيراً مقارنة بـ400 موقع ترصد تم إنشاؤه في بداية الصراع عام 2015، والذي كان بداية يبلغ عن 16 مرضا فقط.

وأردف البيان: "تقدم اليوم أكثر من 90% من مواقع الترصد تقارير دقيقة وسريعة، ما يعزز من القدرة على الوقاية من الأمراض المعدية في المجتمع ويساعد على حماية النظام الصحي المتدهور في اليمن".

ومضى قائلا:" في 2019 تم استلام 78 ألفا و11 بلاغاً عن الأمراض من خلال نظام الترصد.".

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.








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