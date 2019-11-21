المؤتمرنت -

استمرار خرق استوكهولم وقصف مديريات بصعدة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف منازل المواطنين ، فيما تعرضت مديريتي رازح وباقم الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان قصفت بقذائف المدفعية منازل المواطنين في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة .



وأفاد المصدر أن الغزاة والمرتزقة استهدفوا بالرشاشات قرية الزعفران في منطقة كيلو 16.



وأشار المصدر الى أن قوى العدوان شنت قصفاً بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون قريتي الشجن والكوعي في مدينة الدريهمي المحاصرة ،كما قصفت أيضاً بأكثر من 20 قذيفة مدفعية مدينة الدريهمي .



وبين المصدر أن قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي , وقصفت مدفعية العدوان المدنيين بمنطقتي غافرة وبني صياح الحدودية .



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف ممتلكات المواطنين في مديرية باقم الحدودية , فيما شن طيران العدوان ثلاث غارات على مجازة بعسير .