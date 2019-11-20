المؤتمرنت -

وزير الخارجية يلتقي ممثلة منظمة الهجرة الدولية باليمن

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم الجديد لمنظمة الهجرة الدولية بالجمهورية اليمنية كريستا روتنستينر.



في بداية اللقاء رحب وزير الخارجية بالممثلة الجديدة.. مؤكداً أنها ستلقى كافة التسهيلات من حكومة الإنقاذ الوطني لإنجاح مهام عملها .



وتطرق إلى معاناة عدد من المواطنين اليمنيين المتواجدين في جمهورية كوريا الجنوبية الذين ذهبوا بعد بدء العدوان ولم يتمكن البعض منهم العودة، حيث يواجه العديد منهم صعوبات في الإقامة وتعامل السلطات المحلية معهم.



ودعا المنظمة إلى بذل الجهود لحل وضع إقامتهم وتسهيل العودة إلى اليمن لمن يريد بالتنسيق مع السلطات اليمنية والكورية.



فيما قدمت كريستا روتنستيز، رسالة تعينها كممثل مقيم لمنظمة الهجرة الدولية في اليمن.. مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتفعيل أنشطة مكتب المنظمة وبما يضمن وصول خدماتها ومساعداتها لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.