المؤتمرنت -

الأمم المتحدة: نصف ضحايا الحرب باليمن نساء وأطفال

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من نصف قتلى الصراع في اليمن، من الأطفال والنساء.



وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن أكثر من 50 بالمئة من اليمنيين الذين قضوا جراء الصراع من النساء والأطفال.



وأضاف: "نجدد دعوتنا لجميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال".