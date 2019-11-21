المؤتمرنت -

مقتل وإصابة 25 مهاجراً إفريقياً بقصف سعودي

قُتل وأصيب 25 مهاجراً إفريقياً في مجزرة بشعة ارتكبها الجيش السعودي اليوم في مديرية منبه بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدو السعودي استهدف تجمعات المهاجرين الأفارقة في سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية بالعديد من قذائف المدفعية أدت إلى مقتل 10 وإصابة 15 آخرين كحصيلة غير نهائية.



واستنكر المصدر استمرار العدوان الغاشم بارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين لمايقرب من خمسة أعوام.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 5 غارات جوية على مديرية الظاهر فيما استهدف الجيش السعودي مديريتي منبه ورازح الحدوديتين بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية، وفقاً لوكالة سبأ.